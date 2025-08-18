Кишинев совершает преступление против народа, заявили в Молдавии

Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число.

«Сегодня мы вынуждены самым решительным образом заявить: действия нынешней власти в отношении жителей Приднестровья — это не политика, а откровенное издевательство над принципами демократии, прав человека и самой Конституцией. Майя Санду и ее партия сознательно проводят политику сегрегации, лишая более 260 тысяч граждан Молдавии их законного права голоса. Это не просто дискриминация — это преступление против собственного народа… Ограничение числа избирательных участков, блокирование мостов, вмешательство полиции, физическая невозможность участия в выборах — всё это превращает грядущие выборы в фарс… Это заложенная властью бомба под страну», — говорится в заявлении, размещенном на сайте соцпартии.