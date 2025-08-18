Лукашенко высказался о тараканах на стенах и под кроватями в гостиницах Беларуси

Глава государства добавил, что необходим такой уровень, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых в родной стране. Он допустил, что граждане такой отдых и выбирают. Однако Александр Лукашенко отметил, что нередко белорусы выбирают отдых за границей в тех странах, где есть море и более жаркий климат.