Лукашенко высказался о тараканах на стенах и под кроватями в гостиницах Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета Министров, которое состоялось во Дворце Независимости 18 августа, высказался о тараканах на стенах и под кроватями в гостиницах в Беларуси, передает БелТА.
Александр Лукашенко заявил, что для увеличения притока туристов в Беларусь, нужно повысить качество услуг, дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства.
— Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства добавил, что необходим такой уровень, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых в родной стране. Он допустил, что граждане такой отдых и выбирают. Однако Александр Лукашенко отметил, что нередко белорусы выбирают отдых за границей в тех странах, где есть море и более жаркий климат.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко задался вопросом о создании подобия министерства по туризму в Беларуси.
