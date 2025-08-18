Ричмонд
Лукашенко высказался о тараканах на стенах и под кроватями в гостиницах Беларуси

Лукашенко высказался про тараканов в белорусских гостиницах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета Министров, которое состоялось во Дворце Независимости 18 августа, высказался о тараканах на стенах и под кроватями в гостиницах в Беларуси, передает БелТА.

Александр Лукашенко заявил, что для увеличения притока туристов в Беларусь, нужно повысить качество услуг, дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства.

— Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства добавил, что необходим такой уровень, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых в родной стране. Он допустил, что граждане такой отдых и выбирают. Однако Александр Лукашенко отметил, что нередко белорусы выбирают отдых за границей в тех странах, где есть море и более жаркий климат.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко задался вопросом о создании подобия министерства по туризму в Беларуси.

Кстати, Белгидромет предупредил о похолодании в Беларуси на 1−5 градуса ниже средних многолетних значений.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».

