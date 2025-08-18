Трамп хочет запретить в США голосование по почте

«Я возглавлю движение, цель которого — избавиться от голосования по почте. Кроме того, раз уж мы взялись за эту проблему, нужно избавиться и от вызывающих споры электронных устройств для голосования: они допускают неточности и стоят очень много денег», — цитирует Трампа «Интерфакс».
Как полагает американский лидер, система очного голосования с использованием защищенных бумажных бюллетеней является более эффективной, так как позволяет достоверно определить результаты голосования уже вечером в день выборов.
После поражения на выборах 2020 года Трамп и его сторонники неоднократно заявляли о фальсификациях при почтовом голосовании, которое якобы позволило демократам искусственно увеличить количество голосов за Байдена. По их утверждениям, такая система создавала возможности для злоупотреблений, включая многократную подачу бюллетеней одними и теми же лицами и выдачу избирательных документов без должной проверки, что позволяло участвовать в выборах жителям США, не имеющих право голоса.
Тем не менее, в 2020 году такой формат голосования приобрел особую популярность, став для многих избирателей оптимальным решением в условиях ограничений, связанных с пандемией.
Оппоненты Трампа из числа демократов, как правило, поддерживают сохранение голосования по почте.