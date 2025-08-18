Трамп хочет запретить в США голосование по почте

После поражения на выборах 2020 года Трамп и его сторонники неоднократно заявляли о фальсификациях при почтовом голосовании, которое якобы позволило демократам искусственно увеличить количество голосов за Байдена. По их утверждениям, такая система создавала возможности для злоупотреблений, включая многократную подачу бюллетеней одними и теми же лицами и выдачу избирательных документов без должной проверки, что позволяло участвовать в выборах жителям США, не имеющих право голоса.