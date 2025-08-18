Sky News: Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Риме или в Женеве

По данным портала Axios, Трамп после саммита с Путиным на Аляске сообщил европейским лидерам, что рассчитывает на проведение трехсторонней встречи уже 22 августа. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что официально вопрос о проведении встречи лидеров США, России и Украины пока не поднимался. Он добавил, что ему пока неизвестны сроки возможной следующей встречи Трампа и Путина.