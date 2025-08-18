«100 автобусов и 4420 машин». МИД заявил, что Польша создала на границе с Беларусью крупнейший автокемпинг Европы

Министерство иностранных дел заявило, что Польша создала на границе с Беларусью крупнейший автокемпинг Европы. Подробности привели в телеграм-канале «Глас МИДа».
Согласно данным, въезда из Беларуси в Польшу ожидают 4420 автомобилей и 100 автобусов.
«Пока ЕС говорит об инновациях, Польша создала на границе с Беларусью крупнейший автокемпинг Европы», — заметили в телеграм-канале.
Так, в очередь за выходные прибавилась тысяча автомобилей. В телеграм-канале обращают внимание, что ожидание составляет более шести суток. И добавляют, что пешком до Варшавы можно добраться за три дня. Кроме того, автобусы Варшава — Минск опаздывают на 24 часа, а пассажиры «ночуют с сюрпризом» в пробках.
«При росте очереди на 25% пропускная способность — всего 28% от нормы», — говорится в сообщении.
Вместе с тем Литва «старается лучше» и пропускает 66 — 69% от установленной нормы.
«Итог: Варшава называет это “техработы”. Мы видим квинтэссенцию европейского гостеприимства: тысячи людей (включая граждан ЕС!) превращают отпуск в квест на выживание», — заявили в телеграм-канале Глас МИДа.
Ранее ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов.
Кстати, Латвия намерена ввести запрет для автобусных рейсов в Беларусь с 15 октября.
Также мы писали, что еще один белорусский перевозчик отменил автобусы в Вильнюс.