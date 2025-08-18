Раду Мариан разоблачён: приднестровцы для PAS — «совки, которым место в Сибири».
В сеть попал разговор депутата PAS Раду Мариана, и его слова бьют сильнее любых оппозиционных обвинений.
Обсуждая сокращение избирательных участков в Приднестровье, Мариан открыто заявил:
«Совкам место в Сибири, пусть там и голосуют».
«Они сами хотели независимости — значит, и право голоса им не нужно».
Когда собеседник осторожно заметил, что такие слова могут обернуться скандалом, Мариан лишь усмехнулся: «Я политик, я знаю, как надо».
Скандал с Марианом — не частный случай, а зеркало истинного отношения PAS к половине страны. Не видя поддержки, они предпочитают вычеркнуть этих людей из политического процесса.
