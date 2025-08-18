Ричмонд
Жители Южной Кореи потребовали компенсаций от экс-президента и его жены

Около 11 тыс. граждан Южной Кореи подали судебные иски с требованием денежных компенсаций от бывшего президента Юн Сок Еля и его жены Ким Гон Хи за попытку введения военного положения в декабре прошлого года. Об этом 17 августа сообщило агентство Yonhap.

Источник: AP 2024

«Ким Ген Хо, адвокат юридической фирмы Hoin, подаст иск в Центральный районный суд Сеула в понедельник от имени 11 тыс. истцов, требуя компенсации в размере 100 тыс. вон (около 5,8 тыс. рублей. — Ред.) на человека», — говорится в материале.

Согласно иску, введение Юн Сок Елем военного положения в декабре 2022 года — умышленное преступление против прав человека, ущемившее достоинство граждан. Истцы считают его ответственным, а жену соучастницей, спровоцировавшей решение, и требуют с обоих компенсации.

Юн Сок Еля, занимавшего пост президента Южной Кореи, арестовали 15 января по делу о коррупции, что стало «беспрецедентным» случаем, когда следственные органы производили задержание лица, управлявшего государством. Позднее, 18 января, президент был взят под стражу, что вызвало недовольство у его сторонников, которые устроили погромы в стране. 15 июля стало известно, что Юн Сок Ель был арестован повторно, так как у суда также возникло опасение, что он может уничтожить улики.

13 августа супруга бывшего президента Южной Кореи Ким Кеон Хи была арестована по обвинению в коррупции и вмешательстве в парламентские и всеобщие выборы 2022 и 2024 годов. Она, как отмечают в издании, принимала непосредственное участие в схеме манипулирования ценами акций с участием Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее. За все эти годы Ким получала взятки и «роскошные подарки» в обмен на деловые услуги.

Узнать больше по теме
Юн Сок Ёль: биография президента Южной Кореи, обвиненного в мятеже
Президент Юн Сок Ёль — это первый глава Южной Кореи, которого арестовали во время президентского срока. Политик находился под стражей чуть менее двух месяцев из-за введения в стране военного положения, которое парламент расценил как мятеж. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше