Жители Южной Кореи потребовали компенсаций от экс-президента и его жены

Юн Сок Еля, занимавшего пост президента Южной Кореи, арестовали 15 января по делу о коррупции, что стало «беспрецедентным» случаем, когда следственные органы производили задержание лица, управлявшего государством. Позднее, 18 января, президент был взят под стражу, что вызвало недовольство у его сторонников, которые устроили погромы в стране. 15 июля стало известно, что Юн Сок Ель был арестован повторно, так как у суда также возникло опасение, что он может уничтожить улики.