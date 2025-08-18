Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов поручил проводить официальные спортивные мероприятия в Крыму бесплатно

Государственные спортобъекты должны бесплатно предоставлять площадки для официальных соревнований.

Источник: Комсомольская правда

Все официальные спортивные соревнования, которые проводятся в Крыму и включены в единый календарь, должны проходить на бесплатных площадках государственных и муниципальных спортивных объектов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он акцентировал внимание на том, что нельзя допускать ситуацию, когда за использование спортивных сооружений взимаются взносы и плата. Исполнение данного поручения во всех муниципальных образованиях поручено проконтролировать региональному Министерству спорта.

«Вся спортивная инфраструктура создана в Крыму для того, чтобы у ребят была возможность тренироваться и участвовать в соревнованиях бесплатно. Исключение могут составлять только коммерческие группы», — подчеркнул Аксенов.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше