Аксенов поручил проводить официальные спортивные мероприятия в Крыму бесплатно

Все официальные спортивные соревнования, которые проводятся в Крыму и включены в единый календарь, должны проходить на бесплатных площадках государственных и муниципальных спортивных объектов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Он акцентировал внимание на том, что нельзя допускать ситуацию, когда за использование спортивных сооружений взимаются взносы и плата. Исполнение данного поручения во всех муниципальных образованиях поручено проконтролировать региональному Министерству спорта.
«Вся спортивная инфраструктура создана в Крыму для того, чтобы у ребят была возможность тренироваться и участвовать в соревнованиях бесплатно. Исключение могут составлять только коммерческие группы», — подчеркнул Аксенов.