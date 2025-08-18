Лукашенко выразил соболезнования Пакистану в связи с жертвами наводнений и оползней

«Примите искренние соболезнования в связи со стихийным бедствием в провинции Хайбер-Пахтунхва. От имени белорусского народа и себя лично передаю слова сочувствия тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в послании в адрес Президента Пакистана.