Лукашенко выразил соболезнования Пакистану в связи с жертвами наводнений и оползней

«Примите искренние соболезнования в связи со стихийным бедствием в провинции Хайбер-Пахтунхва. От имени белорусского народа и себя лично передаю слова сочувствия тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в послании в адрес Президента Пакистана.
В соболезновании премьер-министру глава государства отметил, что народ Беларуси с болью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в провинции Хайбер-Пахтунхва. Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, адресовал слова поддержки всем пострадавшим, а также пожелал скорейшего восстановления затронутых стихией регионов Пакистана.