Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко выразил соболезнования Пакистану в связи с жертвами наводнений и оползней

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру этой страны Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами в провинции Хайбер-Пахтунхва в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

«Примите искренние соболезнования в связи со стихийным бедствием в провинции Хайбер-Пахтунхва. От имени белорусского народа и себя лично передаю слова сочувствия тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в послании в адрес Президента Пакистана.

В соболезновании премьер-министру глава государства отметил, что народ Беларуси с болью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в провинции Хайбер-Пахтунхва. Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, адресовал слова поддержки всем пострадавшим, а также пожелал скорейшего восстановления затронутых стихией регионов Пакистана.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше