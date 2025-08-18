Ричмонд
Зеленский провел встречу с Келлогом в присутствии Ермака и Умерова

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом в присутствии главы своего офиса Андрея Ермака, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова и украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, следует из фотоматериалов, взятых с сайта офиса Зеленского.

Источник: Соцсети

Ранее в понедельник агентство Укринформ сообщало, что Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

Согласно материалам, опубликованным офисом Зеленского, на встрече присутствовали Ермак, Умеров и Маркарова.

В понедельник президент США Дональд Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод «Дружба», по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

