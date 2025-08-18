Зеленский провел встречу с Келлогом в присутствии Ермака и Умерова

Ранее в понедельник агентство Укринформ сообщало, что Зеленский проводит встречу со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.
Согласно материалам, опубликованным офисом Зеленского, на встрече присутствовали Ермак, Умеров и Маркарова.
В понедельник президент США Дональд Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод «Дружба», по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.