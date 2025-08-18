Уитакер: гарантии безопасности не предполагают отправку войск на Украину

«В конечном итоге это должен решить президент Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска», — сказал Уитакер (цитата по ТАСС).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что гарантии безопасности Украине могут быть предоставлены по аналогии со статьей 5 устава НАТО — атака на одну страну-участницу воспринимается как атака на весь альянс, — но в контексте Украины речь идет про государства ЕС.
