Уитакер: гарантии безопасности не предполагают отправку войск на Украину

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Fox News заявил, что гарантии безопасности со стороны США необязательно означают дислокацию американских войск на территорию Украины.

Источник: НАТО

«В конечном итоге это должен решить президент Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска», — сказал Уитакер (цитата по ТАСС).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что гарантии безопасности Украине могут быть предоставлены по аналогии со статьей 5 устава НАТО — атака на одну страну-участницу воспринимается как атака на весь альянс, — но в контексте Украины речь идет про государства ЕС.

