Трамп пожаловался на «глупых» людей, усложняющих конфликт на Украине

Трамп снова заявил, что за последние шесть месяцев он «разрешил шесть войн», и подчеркнул, что он знает что делает и ему «не нужны советы людей, которые занимались всеми этими конфликтами в течение многих лет». Кроме того, республиканец в очередной раз отметил, что во время его президентства украинский конфликт бы не начался.