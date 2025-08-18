Трамп пожаловался на «глупых» людей, усложняющих конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался, что «глупые» люди, которые «не смогли ничего сделать», чтобы остановить конфликт на Украине, только усложняют его сегодня.
Трамп снова заявил, что за последние шесть месяцев он «разрешил шесть войн», и подчеркнул, что он знает что делает и ему «не нужны советы людей, которые занимались всеми этими конфликтами в течение многих лет». Кроме того, республиканец в очередной раз отметил, что во время его президентства украинский конфликт бы не начался.
«Мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно не имеет понятия, рассказывая мне, что я делаю неправильно в вопросе конфликта Россия — Украина, который на самом деле является войной “сонного Джо Байдена”, а не моей», — написал он в Truth Social.
Ранее Трамп признавался, что считал конфликт на Украине самым легким, но он оказался, напротив, самым сложным.
В августе Трамп заявил, что «нечестные СМИ» подключились к освещению его грядущей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он добавил, что эти СМИ «постоянно цитируют уволенных неудачников и совсем тупых людей».
«Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я справлюсь — я всегда справляюсь!!!» — написал в своем посте республиканец.
После победы Трампа на выборах Комитет по защите журналистов США назвал иски политика в адрес прессы «явной и прямой угрозой свободе СМИ». «Репортеры без границ» выступили с аналогичным заявлением.