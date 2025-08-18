Молдавская оппозиция рассказала, зачем стране голосование по почте

КИШИНЕВ, 18 авг — РИА Новости. Власти Молдавии настаивают на необходимости использования голосования по почте, чтобы иметь возможность фальсифицировать выборы, считает лидер входящей в блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ перед промежуточными выборами 2026 года, направленный против голосования по почте и электронных систем подсчета голосов.
«Если в США на таком уровне говорят, что голосование по почте — это угроза, коррупция и поле для махинаций, то что мы делаем в Молдавии? Превращаем граждан в цифры для отчета, а страну — в полигон для экспериментов… Готова ли нелегитимный президент (Молдавии Майя Санду — ред.) признать, что “тренды демократии” на деле — это тренды фальсификаций? Вопрос риторический», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По словам политика, подобный инструмент для голосования выходит слишком дорогостоящим.
«Даже в США, где миллионы проголосовали по почте, звучат сомнения и массовые требования отменить этот механизм. А у нас — сотни голосов за миллионы леев. Это не демократия. Это издевательство», — добавил Лунгу.
ЦИК Молдавии сообщал 14 августа, что в этом году воспользоваться возможностью голосования по почте вызвались 2600 человек из 10 стран. На выборах президента Молдавии осенью прошлого года возможность голосовать по почте получили граждане республики, живущие в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. В июле парламент одобрил расширение списка этих стран, добавив в него Японию и Австралию, Южную Корею и Новую Зеландию.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.