Молдавская оппозиция рассказала, зачем стране голосование по почте

«Если в США на таком уровне говорят, что голосование по почте — это угроза, коррупция и поле для махинаций, то что мы делаем в Молдавии? Превращаем граждан в цифры для отчета, а страну — в полигон для экспериментов… Готова ли нелегитимный президент (Молдавии Майя Санду — ред.) признать, что “тренды демократии” на деле — это тренды фальсификаций? Вопрос риторический», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.