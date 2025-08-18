Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios назвал краткосрочную цель Трампа в вопросе конфликта на Украине

Краткосрочная цель Трампа — лично встретиться с Путиным и Зеленским ради мирных переговоров. Дальнейшие шаги зависят от согласия лидеров на трехсторонний саммит США, России и Украины.

Источник: РИА "Новости"

Единственная краткосрочная цель американского президента Дональда Трампа на трехсторонних переговорах с Россией и Украиной — встретиться с лидерами стран лицом к лицу для переговоров о мире, пишет Axios со ссылкой на неназванных советников Трампа.

«Все остальное — прелюдия. Все для того, чтобы прийти к этому моменту для мира», — сказал один из советников республиканца.

Источники газеты также описали трехэтапный процесс заключения сделки. Сначала нужно убедить сесть за стол переговоров с США и договориться о шагах в направлении мира президента России Владимира Путина, затем — украинского лидера Владимира Зеленского. Третьим этапом должны стать трехсторонние переговоры США, России и Украины. Однако неясно, произойдет ли это, подчеркивают источники.

15 августа Путин и Трамп провели первые очные за шесть лет переговоры на Аляске. Главы государств назвали их полезными и продуктивными, хотя ни о каких конкретных договоренностях не сообщили.

Кроме того, вечером 18 августа Трамп должен встретиться с Зеленским в Белом доме. Они обсудят предложения Москвы по урегулированию конфликта и возможность проведения трехстороннего саммита.

Вместе с Зеленским приедут генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Итали Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Александр Стубб.

После саммита с Путиным республиканец заявлял о планах провести 22 августа трехстороннюю встречу США, России и Украины. Переговоры возможны после встречи с Зеленским в Белом доме, если «все сложится удачно», отметил Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше