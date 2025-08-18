Axios назвал краткосрочную цель Трампа в вопросе конфликта на Украине

Источники газеты также описали трехэтапный процесс заключения сделки. Сначала нужно убедить сесть за стол переговоров с США и договориться о шагах в направлении мира президента России Владимира Путина, затем — украинского лидера Владимира Зеленского. Третьим этапом должны стать трехсторонние переговоры США, России и Украины. Однако неясно, произойдет ли это, подчеркивают источники.