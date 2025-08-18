Axios назвал краткосрочную цель Трампа в вопросе конфликта на Украине

Единственная краткосрочная цель американского президента Дональда Трампа на трехсторонних переговорах с Россией и Украиной — встретиться с лидерами стран лицом к лицу для переговоров о мире, пишет Axios со ссылкой на неназванных советников Трампа.
Источники газеты также описали трехэтапный процесс заключения сделки. Сначала нужно убедить сесть за стол переговоров с США и договориться о шагах в направлении мира президента России Владимира Путина, затем — украинского лидера Владимира Зеленского. Третьим этапом должны стать трехсторонние переговоры США, России и Украины. Однако неясно, произойдет ли это, подчеркивают источники.
15 августа Путин и Трамп провели первые очные за шесть лет переговоры на Аляске. Главы государств назвали их полезными и продуктивными, хотя ни о каких конкретных договоренностях не сообщили.
Кроме того, вечером 18 августа Трамп должен встретиться с Зеленским в Белом доме. Они обсудят предложения Москвы по урегулированию конфликта и возможность проведения трехстороннего саммита.
Вместе с Зеленским приедут генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Итали Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также президенты Франции и Финляндии Эмманюэль Макрон и Александр Стубб.
После саммита с Путиным республиканец заявлял о планах провести 22 августа трехстороннюю встречу США, России и Украины. Переговоры возможны после встречи с Зеленским в Белом доме, если «все сложится удачно», отметил Трамп.