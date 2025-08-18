Лукашенко выразил соболезнования Пакистану, где из-за наводнений погибли люди

От имени белорусского народа и себя лично президент Беларуси передал слова сочувствия тем, кто потерял своих родных и слова поддержки и пожелания быстрого выздоровления пострадавшим. Он также пожелал регионам Пакистана, затронутых синейшей непогодой, скорейшего восстановления.