Лукашенко выразил соболезнования Пакистану, где из-за наводнений погибли люди

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
От имени белорусского народа и себя лично президент Беларуси передал слова сочувствия тем, кто потерял своих родных и слова поддержки и пожелания быстрого выздоровления пострадавшим. Он также пожелал регионам Пакистана, затронутых синейшей непогодой, скорейшего восстановления.
Глава государства отметил, что народ Беларуси с болью воспринял известие о том, что стихия унесла жизни большого числа пакистанцев.
