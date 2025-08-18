Граждан Молдовы на левом берегу Днестра лишают права голосовать на выборах: Союз юристов выступил против сокращения избирательных участков в Приднестровье

Союз юристов Молдовы обеспокоен возможным сокращением избирательных участков на левом берегу Днестра.
Миссия по наблюдению за выборами Союза юристов Молдовы выразила обеспокоенность в связи с намерением властей сократить количество избирательных участков для граждан, проживающих в населённых пунктах левого берега Днестра. В заявлении, опубликованном организацией, подчёркивается, что право на голосование является основополагающим, и его реализация должна быть обеспечена для всех граждан без исключения.
Эксперты указывают, что избирательные участки на левом берегу Днестра находятся на территории, контролируемой конституционными органами, и не представляют угрозы безопасности. При этом власти, по их мнению, имеют полную информацию о количестве избирателей, и ограничение прав граждан не должно происходить лишь на основании явки на выборы.
Кроме того, Миссия напомнила о выводах Конституционного суда, который неоднократно подчёркивал, что государственные органы не могут принимать решения, ограничивающие фундаментальные права граждан, если это не обусловлено законом и общественными интересами.
Заявление завершается призывом к властям пересмотреть решение о сокращении избирательных участков, поскольку это может затруднить голосование более чем для 270 тысяч избирателей.
