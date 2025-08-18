Граждан Молдовы на левом берегу Днестра лишают права голосовать на выборах: Союз юристов выступил против сокращения избирательных участков в Приднестровье

Эксперты указывают, что избирательные участки на левом берегу Днестра находятся на территории, контролируемой конституционными органами, и не представляют угрозы безопасности. При этом власти, по их мнению, имеют полную информацию о количестве избирателей, и ограничение прав граждан не должно происходить лишь на основании явки на выборы.