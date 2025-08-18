Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос: встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 15 августа на Аляске.

15 августа в Анкоридже состоялся первый за четыре года полноформатный саммит России и США, а также прошла первая за шесть лет личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Переговоры прошли в формате «три на три». Со стороны США участвовали Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Россию представляли Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Встреча длилась около 2 часов 45 минут, после этого лидеры стран провели совместную пресс-конференцию.

Обе стороны характеризовали переговоры как полезные и доверительные, подчеркнув атмосферу взаимного уважения. Одной из центральных тем переговоров стала ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только при устранении первопричин кризиса, учете беспокоящих Россию обстоятельств и восстановлении баланса в сфере безопасности в Европе и мире. Также российский президент выразил надежду, что эта встреча станет отправной точкой для восстановления деловых отношений между Москвой и Вашингтоном. Обе стороны заявили, что рассчитывают на продолжение диалога.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше