Опрос: встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

15 августа в Анкоридже состоялся первый за четыре года полноформатный саммит России и США, а также прошла первая за шесть лет личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
Переговоры прошли в формате «три на три». Со стороны США участвовали Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Россию представляли Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Встреча длилась около 2 часов 45 минут, после этого лидеры стран провели совместную пресс-конференцию.
Обе стороны характеризовали переговоры как полезные и доверительные, подчеркнув атмосферу взаимного уважения. Одной из центральных тем переговоров стала ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только при устранении первопричин кризиса, учете беспокоящих Россию обстоятельств и восстановлении баланса в сфере безопасности в Европе и мире. Также российский президент выразил надежду, что эта встреча станет отправной точкой для восстановления деловых отношений между Москвой и Вашингтоном. Обе стороны заявили, что рассчитывают на продолжение диалога.