Опрос: встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Обе стороны характеризовали переговоры как полезные и доверительные, подчеркнув атмосферу взаимного уважения. Одной из центральных тем переговоров стала ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только при устранении первопричин кризиса, учете беспокоящих Россию обстоятельств и восстановлении баланса в сфере безопасности в Европе и мире. Также российский президент выразил надежду, что эта встреча станет отправной точкой для восстановления деловых отношений между Москвой и Вашингтоном. Обе стороны заявили, что рассчитывают на продолжение диалога.