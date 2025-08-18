Ричмонд
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Онлайн

Сегодня в Белом доме пройдут переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Они должны начаться около 20:15 мск, встреча в двустороннем формате продлится около часа. Главная тема — возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта. После ее окончания запланирован саммит с участием европейских лидеров. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Источник: Газета.Ру

19:12 После встречи президентов США и Украины в формате один на один запланирован саммит с участием европейских лидеров, которые прибыли в Вашингтон в качестве «команды поддержки» Зеленского. По сообщению газеты The Washington Post, ожидается, что они «выступят единым фронтом, чтобы помочь Зеленскому справиться с тем, что, по мнению украинской стороны, может стать напряженной и потенциально эмоциональной встречей».

19:05 Согласно опубликованному Белым домом графику, переговоры Трампа и Зеленского должны начаться в 20:15 мск. Двусторонняя встреча продлится около часа.

19:00 Добрый вечер, уважаемые читатели. Начинаем текстовую онлайн-трансляцию, посвященную сегодняшним переговорам президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и связанным с этим событиям.

