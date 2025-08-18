Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Онлайн

19:12 После встречи президентов США и Украины в формате один на один запланирован саммит с участием европейских лидеров, которые прибыли в Вашингтон в качестве «команды поддержки» Зеленского. По сообщению газеты The Washington Post, ожидается, что они «выступят единым фронтом, чтобы помочь Зеленскому справиться с тем, что, по мнению украинской стороны, может стать напряженной и потенциально эмоциональной встречей».