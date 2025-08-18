Постпред США при НАТО: гарантии безопасности Украине должна обеспечить и оплатить Европа

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарантии безопасности Украине должны быть реализованы и оплачены европейскими странами. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер, сообщает ТАСС.
«Они (украинцы. — Прим. БЕЛТА) понимают, что для достижения прочного мира им нужна гарантия безопасности. И она должна быть обеспечена и оплачена европейцами», — считает Уитэкер.
Он также отметил, что гарантии безопасности Украине со стороны Вашингтона необязательно означают дислокацию американских войск на ее территории. «В конечном итоге это должен решить президент США Дональд Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска», — заявил постпред.
Накануне спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США не рассматривают возможность привлечения НАТО к защите Украины. -0-