Постпред США при НАТО: гарантии безопасности Украине должна обеспечить и оплатить Европа

Он также отметил, что гарантии безопасности Украине со стороны Вашингтона необязательно означают дислокацию американских войск на ее территории. «В конечном итоге это должен решить президент США Дональд Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска», — заявил постпред.