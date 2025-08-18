В Раде хотят изменить границы Украины, чтобы не отдавать РФ часть Донбасса

Депутат Верховной рады Анна Скороход намерена в скором времени внести на рассмотрение парламентариев законопроект об изменении границ Украины, чтобы Славянск и Краматорск не отошли России, сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
«Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области. И ничего никому не нужно отдавать», — пояснил в своем Telegram-канале бывший парламентарий.
Он утверждает, что Скороход уже регистрирует такой документ.
Ранее Economist, ссылаясь на сотрудника украинской разведки, указал, что администрация президента США Дональда Трампа ведет себя «крайне агрессивно», убеждая Украину отказаться от части территорий в пользу России.
Напомним, 18 августа Трамп планирует принять в Белом доме Зеленского и европейских лидеров.