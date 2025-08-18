Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде хотят изменить границы Украины, чтобы не отдавать РФ часть Донбасса

Законопроект позволит не передавать РФ Славянск и Краматорск, считает экс-депутат Игорь Мосийчук.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Анна Скороход намерена в скором времени внести на рассмотрение парламентариев законопроект об изменении границ Украины, чтобы Славянск и Краматорск не отошли России, сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области. И ничего никому не нужно отдавать», — пояснил в своем Telegram-канале бывший парламентарий.

Он утверждает, что Скороход уже регистрирует такой документ.

Ранее Economist, ссылаясь на сотрудника украинской разведки, указал, что администрация президента США Дональда Трампа ведет себя «крайне агрессивно», убеждая Украину отказаться от части территорий в пользу России.

Напомним, 18 августа Трамп планирует принять в Белом доме Зеленского и европейских лидеров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше