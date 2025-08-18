В Вашингтоне перекрыли улицу, на которой находится украинское посольство

Полиция Вашингтона, как пишут РИА Новости, перекрыла дороги к украинскому посольству в районе Джорджтаун, там же находится одна из главных туристических улиц.
Отмечается, что на всех проездах к посольству Украины стоят полицейские машины, главная улица оцеплена.
От дипломатической миссии друг за другом отъезжают кортежи с европейскими флагами.
Как ранее сообщалось, Зеленский перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом провел переговоры с лидерами стран Европы в посольстве Украины.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше