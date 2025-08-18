Ричмонд
В Вашингтоне перекрыли улицу, на которой находится украинское посольство

Полиция Вашингтона, как пишут РИА Новости, перекрыла дороги к украинскому посольству в районе Джорджтаун, там же находится одна из главных туристических улиц.

Отмечается, что на всех проездах к посольству Украины стоят полицейские машины, главная улица оцеплена.

От дипломатической миссии друг за другом отъезжают кортежи с европейскими флагами.

Как ранее сообщалось, Зеленский перед встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом провел переговоры с лидерами стран Европы в посольстве Украины.

