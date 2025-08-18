Ричмонд
СМИ: ХАМАС в рамках нового соглашения отпустит половину израильских заложников

По данным источников телеканала, предложение египетских и катарских посредников, на которое согласился ХАМАС, включает также отход израильских военных из глубины Газы с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в анклав.

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС согласилось отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на освобождение некоторого числа палестинских заключенных. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», информирует ТАСС.

Отмечается, что обмен должен будет состояться в рамках 60-дневного прекращения огня. По данным источников телеканала, предложение египетских и катарских посредников, на которое согласился ХАМАС, включает также отход израильских военных из глубины Газы с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в анклав.

Кроме того, с первого дня вступления в силу режима прекращения огня должны будут начаться переговоры о постоянном перемирии и всеобъемлющем соглашении между Израилем и ХАМАС.

Накануне телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Египет и Катар передали ХАМАС в присутствии руководителей ряда палестинских фракций новое предложение о возобновлении непрямых переговоров с Израилем. Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем в Катаре был прерван в прошлом месяце. -0-

