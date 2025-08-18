Во встрече Зеленского и Трампа примут участие Вэнс, Рубио, Уиткофф и Келлог

Газета Washington Post сообщает, что на встрече между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стив Уиткофф.
В публикации отмечается, что, помимо прочих советников, Трамп планирует провести переговоры с Вэнсом, Рубио и Уиткоффом.
Напомним, Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС в Белом доме заявил, что «играть надо только на победу».
Ранее сообщалось, что депутаты Рады пессимистично настроены к встрече Зеленского с Трампом.
