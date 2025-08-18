В Москве раскрыли, как воспримут сценарии с появлением на Украине военных НАТО

Для Москвы неприемлемы любые сценарии с появлением на Украине военных стран НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в преддверии переговоров в Белом доме 18 августа.
Дипломат отметила, что это чревато неконтролируемой эскалацией конфликта.
В урегулировании ситуации на Украине Лондон не заинтересован, а делает все возможное для затягивания кровопролития, добавила Захарова.
Она заявила, что Россия призывает Великобританию отказаться от «рискованных геополитических гамбитов» и не мешать работе российских и американских переговорщиков.
Ранее Ранее Мария Захарова, комментируя украинскую атаку на ведущий в Венгрию нефтепровод, заявила, что Киев не остановится теперь ни перед чем.
