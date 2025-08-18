Назвав состав украинской делегации на переговорах с Трампом

Стал известен состав украинской делегации на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Так, в делегацию вошел глава офиса Зеленского Андрей Ермак, заместитель Павел Палиса, посол Украины в США Оксана Макарова, замглавы МИД Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
Напомним, что в понедельник Трамп принимает в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
