Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назвав состав украинской делегации на переговорах с Трампом

Стал известен состав украинской делегации на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Стал известен состав украинской делегации на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Так, в делегацию вошел глава офиса Зеленского Андрей Ермак, заместитель Павел Палиса, посол Украины в США Оксана Макарова, замглавы МИД Украины Сергей Кислица, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Напомним, что в понедельник Трамп принимает в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше