Захарова: Россия категорически против размещения войск НАТО на Украине

Россия выступает решительно против размещения на территории Украины военного контингента НАТО. Об этом в понедельник, 18 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам пресс-секретаря ведомства, накануне о таком намерении заявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Она подчеркнула, что Лондон и Париж в очередной раз пытаются сорвать процесс по мирному урегулированию конфликта, которому способствуют совместные усилия Москвы и Вашингтона.
— Призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов, и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков., — передает слова Захаровой официальный сайт министерства.
СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с главами государств Европейского союза возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса.
Специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что американский президент и его российский коллега Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.