Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия категорически против размещения войск НАТО на Украине

Россия выступает решительно против размещения на территории Украины военного контингента НАТО. Об этом в понедельник, 18 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Россия выступает решительно против размещения на территории Украины военного контингента НАТО. Об этом в понедельник, 18 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам пресс-секретаря ведомства, накануне о таком намерении заявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Она подчеркнула, что Лондон и Париж в очередной раз пытаются сорвать процесс по мирному урегулированию конфликта, которому способствуют совместные усилия Москвы и Вашингтона.

— Призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов, и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков., — передает слова Захаровой официальный сайт министерства.

СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с главами государств Европейского союза возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса.

Специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил, что американский президент и его российский коллега Владимир Путин в ходе переговоров договорились о «надежных гарантиях безопасности» для Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше