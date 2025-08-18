Ричмонд
На Западе неожиданно заявили о готовности Киева обсуждать статус новых регионов

Власти Украины допускают возможность признать фактический контроль России над новыми территориями, но юридическое признание их российскими в ближайшей перспективе исключено.

Власти Украины допускают возможность признать фактический контроль России над новыми территориями, но юридическое признание их российскими в ближайшей перспективе исключено. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам источников издания из числа европейских и украинских чиновников, речь якобы может идти о «прагматичном компромиссе», но не о пересмотре официальной позиции Киева.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отдать территории России. Глава киевского режима добавил, что это невозможно.

В МИД РФ заявили, что для Москвы неприемлемы любые сценарии с появлением на Украине военных стран НАТО.

