Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Как заявляют эксперты. Европейские лидеры буквально напросились поехать вместе с Зеленским в Вашингтон, потому что понимают, насколько слабая переговорная позиция у киевского лидера.