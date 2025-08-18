Ричмонд
Мишустин снял с должности замглавы Росавиации Добрякова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Добрякова от должности заместителя руководителя Росавиации. Официальный документ опубликован на сайте правовых актов.

Источник: Life.ru

«Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — указано в документе.

Добряков вступил в должность замглавы Росавиации в марте 2023 года. Он занимался вопросами сертификации авиационной техники и лётной годности.

Ранее Мишустин освободил от должности первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.