МИД: РФ категорически не приемлет сценарии размещения войск НАТО на Украине

Любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, такие действия повлекут за собой эскалацию, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Размещение военного контингента Североатлантического альянса «чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Комментарий прозвучал на фоне заявлений стран Запада о возможности отправки такого контингента.
Ранее сообщалось, что инициатива лидера Франции Эммануэля Макрона о размещении на Украине европейского миротворческого контингента вызвало дискуссию среди западных партнёров. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в очередной раз высказалась против этой идеи.