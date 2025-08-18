Риторика руководства Великобритании, которую страна демонстрирует после саммита России и США, направлена на попытки подорвать мирные усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Воинственные тирады, де-факто являющиеся циничным подстрекательством к продолжению боевых действий, лишь подтверждают, что в Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации», — заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что роль Лондона в разжигании конфликта на Украине хорошо известна, а сама Британия не скрывает, что рассматривает Киев исключительно в качестве инструмента в противостоянии с Москвы. При этом, по словам представителя МИД, Британия продолжает политику, которая не оставляет Украине шансов на разрешение конфликта переговорным путем.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении посольства РФ, что Лондон использует Киев как таран, пытаясь усилить давление на Россию.