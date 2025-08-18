Захарова: Британия пытается подорвать мирные усилия России и США по Украине

Захарова подчеркнула, что роль Лондона в разжигании конфликта на Украине хорошо известна, а сама Британия не скрывает, что рассматривает Киев исключительно в качестве инструмента в противостоянии с Москвы. При этом, по словам представителя МИД, Британия продолжает политику, которая не оставляет Украине шансов на разрешение конфликта переговорным путем.