Украинская делегация привезла в Белый дом карту на встречу с Трампом

Официальная резиденция президента США постепенно заполняется гостями.
На встречу со своими американскими и европейскими партнерами представители Украины привезли в Белый дом карту. Об этом сообщили журналисты с места события.
«Украинская делегация привезла в Белый дом [географическую] карту» — передает Clash Report. Длинный сверток замечен в руках у человека в военной форме на одной из фотографий из центра Вашингтона.
URA.RU рассказывало ранее, что первым на встречу с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вся самая важная информация о саммите — в нашей онлайн-трансляции.