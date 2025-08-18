Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская делегация привезла в Белый дом карту на встречу с Трампом

На встречу со своими американскими и европейскими партнерами представители Украины привезли в Белый дом карту. Об этом сообщили журналисты с места события.

Официальная резиденция президента США постепенно заполняется гостями.

На встречу со своими американскими и европейскими партнерами представители Украины привезли в Белый дом карту. Об этом сообщили журналисты с места события.

«Украинская делегация привезла в Белый дом [географическую] карту» — передает Clash Report. Длинный сверток замечен в руках у человека в военной форме на одной из фотографий из центра Вашингтона.

URA.RU рассказывало ранее, что первым на встречу с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вся самая важная информация о саммите — в нашей онлайн-трансляции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше