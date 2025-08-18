Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung написало, что положение дел для главы киевского режима на переговорах с Трампом может быстро ухудшиться. Сначала он встретится с Трампом один на один, и только после этого к нему будут допущены европейцы. Очень напоминает сценарий кадрового собеседования. Таким образом, ситуация может легко обостриться для Зеленского. Ведь глава Белого дома задал «агрессивный» тон переговорам, сформулировав жесткие требования к украинскому политику, призвав того отказаться от претензий на Крым и гарантировать невступление Украины в НАТО.
