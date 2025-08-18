Трамп рассказал Зеленскому, как прошла встреча с Путиным

Встреча с президентом России Владимиром Путиным была хорошей, есть шанс на получение результата. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа.
Также Трамп выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины.
Он заявил, что считает, что Владимир Путин хочет прекращения конфликта.
При этом глава Белого дома добавил, что урегулирование на Украине должно быть устойчивым, а сегодняшняя встреча не является финальной.
Сам Зеленский на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, не ответил.
Ранее на Западе неожиданно заявили о готовности Киева обсуждать статус новых регионов.
