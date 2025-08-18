Захарова назвала заявления Британии подрывающими мирный процесс по Украине

«На фоне продемонстрированного Россией и США в Анкоридже подлинного стремления к всеобъемлющему… урегулированию конфликта вокруг Украины, включающему, в частности, искоренение его первопричин, из Лондона продолжают сыпаться заявления, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и направлены на их подрыв», — говорится в комментарии на сайте ведомства.
Ранее Мария Захарова назвала киевский режим монстром после атаки на нефтепровод.
Дипломат заявила, что Украина не остановится теперь ни перед чем.
