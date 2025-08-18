Ричмонд
Захарова назвала заявления Британии подрывающими мирный процесс по Украине

Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине в МИД РФ назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Заявления властей Британии о возможном размещении военных на Украине явно направлены на подрыв мирных усилий Соединенных Штатов и России, идеи об отправке контингента на Украину, озвучиваемые в ЕС, являются подстрекательством к продолжению боевых действий. Об этом заявили в МИД РФ.

«На фоне продемонстрированного Россией и США в Анкоридже подлинного стремления к всеобъемлющему… урегулированию конфликта вокруг Украины, включающему, в частности, искоренение его первопричин, из Лондона продолжают сыпаться заявления, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и направлены на их подрыв», — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Ранее Мария Захарова назвала киевский режим монстром после атаки на нефтепровод.

Дипломат заявила, что Украина не остановится теперь ни перед чем.

