В Раде сравнили визиты Путина и Зеленского в США

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее немецкое издание Berliner Zeitung выступило с неутешительным прогнозом для украинского политика, чье положение дел, как считает газета, может заметно ухудшиться на переговорах с Трампом. Кроме того, республиканец, задал «агрессивный» тон предстоящей встрече, сформулировав жесткие требования к украинцу, призвав того отказаться от претензий на Крым и гарантировать невступление Украины в НАТО.