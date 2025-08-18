Ричмонд
В Раде сравнили визиты Путина и Зеленского в США

Депутат Рады Дмитрук: Никто в мире не следит за визитом Зеленского в США.

Источник: Комсомольская правда

За визитом главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом никто не следит, в отличии от визита российского лидера Владимира Путина на Аляску. Об этом заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он обратил внимание, что за тем, как самолет российского президента летел на Аляску, в прямом эфире наблюдали полмиллиона человек.

«А сколько людей следит за перелетом Зеленского в Вашингтон? Никто», — заключил парламентарий.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее немецкое издание Berliner Zeitung выступило с неутешительным прогнозом для украинского политика, чье положение дел, как считает газета, может заметно ухудшиться на переговорах с Трампом. Кроме того, республиканец, задал «агрессивный» тон предстоящей встрече, сформулировав жесткие требования к украинцу, призвав того отказаться от претензий на Крым и гарантировать невступление Украины в НАТО.

