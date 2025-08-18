Мишустин освободил от должности заместителя главы Росавиации

Глава российского правительства Михаил Мишустин снял Андрея Добрякова с поста замруководителя Росавиации.
В документе отмечается: освободить Добрякова от должности замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе.
Мишустин назначил Добрякова на эту должность в конце марта 2023 года. Известно, что он занимался в ведомстве вопросами, связанными с поддержанием летной годности и сертификацией авиатехники.
Распоряжение премьер-министра России размещено на сайте опубликования правовых актов.