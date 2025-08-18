Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин освободил от должности заместителя главы Росавиации

Глава российского правительства Михаил Мишустин снял Андрея Добрякова с поста замруководителя Росавиации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин снял Андрея Добрякова с поста замруководителя Росавиации.

В документе отмечается: освободить Добрякова от должности замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе.

Мишустин назначил Добрякова на эту должность в конце марта 2023 года. Известно, что он занимался в ведомстве вопросами, связанными с поддержанием летной годности и сертификацией авиатехники.

Распоряжение премьер-министра России размещено на сайте опубликования правовых актов.