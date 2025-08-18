В Белом доме началась встреча Трампа с Зеленским

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу по украинскому вопросу с американским лидеров Дональдом Трампом, следует из трансляции украинского телеканала «Общественное».
Зеленский подъехал к Белому дому на внедорожнике, Трамп встретил украинского коллегу на крыльце. Позже они прошли в здание.
Сообщалось, что встреча лидеров США и Украина назначена на 13.15 по местному времени (на 20.15 по мск), через час запланирован саммит с участием европейских лидеров.
Ранее сообщалось, что Трамп не встретил лично европейских политиков, прибывших для проведения переговоров по украинскому вопросу в Белом доме.
