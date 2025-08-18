Ричмонд
Зеленский сделал странное заявление по поводу Крыма

Владимир Зеленский отреагировал на заявление А Дональда Трампа о возможном отказе от претензий на Крым, однако его ответ оказался расплывчатым.

Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о возможном отказе от претензий на Крым, но его ответ оказался расплывчатым. В своем посте в одной их соцсетей политик лишь отметил, что Украине «не следовало оставлять Крым» в 2014 году, но не представил четких планов по возвращению полуострова. Ранее Трамп заявил, что Зеленский мог бы быстро завершить конфликт, согласившись на то, что Крым стал российским, и отказ от вступления в НАТО.

Несмотря на отсутствие конкретики, украинский политик подчеркнул, что стремится к «быстрому и надежному» завершению войны, но при этом мир должен быть долгосрочным. В понедельник состоится его встреча с Трампом в Белом доме — первая после их публичной перепалки в феврале. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны обсудят гарантии безопасности для Украины, а спецпосланник Стив Уиткофф выразил надежду на прогресс в территориальных вопросах.

Переговоры проходят на фоне усиления давления на Киев со стороны западных партнеров, призывающих к компромиссам. Но позиция Зеленского пока остается неясной, что может осложнить диалог с Вашингтоном.

