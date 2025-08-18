Трамп заявил о «разумных шансах» окончания конфликта на Украине

«Я думаю, есть разумные шансы положить конец конфликту на Украине», — сказал Трамп.
Американский президент лично встретил украинского коллегу у дверей Белого дома перед началом переговоров. При этом прибывших до него европейских политиков встречала глава службы протокола Моника Кроули.
После двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в зале приемов Белого дома пройдет широкоформатная встреча, в которой также примут участие европейские лидеры. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться условия мирного урегулирования и гарантии безопасности для Киева.