Трамп заявил о «разумных шансах» окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Источник: Reuters

«Я думаю, есть разумные шансы положить конец конфликту на Украине», — сказал Трамп.

Американский президент лично встретил украинского коллегу у дверей Белого дома перед началом переговоров. При этом прибывших до него европейских политиков встречала глава службы протокола Моника Кроули.

После двусторонних переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в зале приемов Белого дома пройдет широкоформатная встреча, в которой также примут участие европейские лидеры. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться условия мирного урегулирования и гарантии безопасности для Киева.

