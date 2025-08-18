Трамп заявил о «разумных шансах» окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.