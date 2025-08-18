Ричмонд
Трамп: Встреча с Путиным на Аляске прошла хорошо, есть шанс на результат

Американский лидер Дональд Трамп выразил удовлетворение итогами своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска), назвав её хорошей и отметив, что есть основания ожидать положительных результатов.

Источник: Life.ru

«Как вы знаете, недавно у нас состоялась хорошая встреча с президентом России. И я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то получится», — сказал республиканец, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед встречей с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Отвечать на вопросы журналистов они не стали и практически сразу же удалились на переговоры в Овальный кабинет.

