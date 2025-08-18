В МИД России дали Лондону ценный совет

По словам Марии Захаровой, Российская Федерация настоятельно рекомендует Лондону воздержаться от опасных геополитических авантюр и не создавать препятствий для взаимодействия между российскими и американскими представителями в переговорном процессе.
