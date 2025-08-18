Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России дали Лондону ценный совет

По словам Марии Захаровой, Российская Федерация настоятельно рекомендует Лондону воздержаться от опасных геополитических авантюр и не создавать препятствий для взаимодействия между российскими и американскими представителями в переговорном процессе.

По словам Марии Захаровой, Российская Федерация настоятельно рекомендует Лондону воздержаться от опасных геополитических авантюр и не создавать препятствий для взаимодействия между российскими и американскими представителями в переговорном процессе.

Официальный представитель заявила, что Москва призывает Великобританию пересмотреть свою стратегию, характеризующуюся рискованными действиями на международной арене, и не вмешиваться в усилия, предпринимаемые Россией и США для достижения соглашений.

В заявлении подчеркивается необходимость отказа Лондона от дестабилизирующей политики, которая может негативно повлиять на российско-американские консультации и урегулирование спорных вопросов.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше