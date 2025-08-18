Зеленский сделал неожиданное заявление о выборах на Украине

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина готова проводить выборы. При этом он добавил, что проводить их нельзя пока продолжаются военные действия.
По словам главы киевского режима для этого нужны условия безопасности.
При этом Трамп отказался отвечать, «чьи карты сильнее» — Украины или России.
Трамп выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины.
Он заявил, что считает, что Владимир Путин хочет прекращения конфликта.
