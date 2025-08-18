Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров

В Белый дом прибыл Владимир Зеленский, где вечером в понедельник пройдет встреча президента Украины и США.
Стало известно, что в Белом доме начались переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Эта встреча стала первой с произошедшей в Белом доме перепалки в феврале.
Также на встречу приехали немецкий канцлер Мерц, французский президент Макрон, британский премьер Стармер, генсек НАТО Рютте, итальянский премьер Мелони, финский президент Стубб, глава ЕК фон дер Ляйен.
