Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру на Украине

Президент США подтвердил общую цель Путина и Зеленского на мирное урегулирование.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что как он сам, так и президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на территории Украины. Об этом глава Белого дома заявил 18 августа во время переговоров с украинской стороной.

По словам Трампа, все стороны стремятся к мирному урегулированию и стабилизации ситуации, хотя на переговорах сохраняются сложные вопросы, требующие компромиссов и детальной проработки.

Американский лидер подчеркнул, что нынешний этап диалога направлен на поиск взаимоприемлемых решений и создание условий для прекращения боевых действий, что является общей целью лидеров всех сторон.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше