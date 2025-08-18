Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что как он сам, так и президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на территории Украины. Об этом глава Белого дома заявил 18 августа во время переговоров с украинской стороной.
По словам Трампа, все стороны стремятся к мирному урегулированию и стабилизации ситуации, хотя на переговорах сохраняются сложные вопросы, требующие компромиссов и детальной проработки.
Американский лидер подчеркнул, что нынешний этап диалога направлен на поиск взаимоприемлемых решений и создание условий для прекращения боевых действий, что является общей целью лидеров всех сторон.