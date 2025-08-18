Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что как он сам, так и президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на территории Украины. Об этом глава Белого дома заявил 18 августа во время переговоров с украинской стороной.