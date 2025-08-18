Трамп: Если сегодня сделка по Украине не будет заключена, то США прекратят помощь

«Сегодня либо будет сделка, либо нет. Если нет, то поддержка Украины прекращается», — сказал республиканец.
Также американский лидер заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине и верит, что «Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось».
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Отвечать на вопросы журналистов они не стали и практически сразу же удалились на переговоры в Овальный кабинет. Предварительно, совместного заявления после встречи в Белом доме не будет.
