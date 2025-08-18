Трамп перед переговорами с Зеленским вновь заявил о хорошей встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме, республиканец снова напомнил, что его саммит с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся в пятницу, 15 августа, на Аляске, был хорошим.
По словам американского президента, на данной встрече с украинским политиком есть шанс на получение результата.
Ранее президент США в интервью газете Time заявил об очень хороших переговорах с Россией по Украине. По его словам, Москва и Киев приближаются к соглашению по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, республиканец утвердительно ответил на вопрос издания о том, пойдет ли президент России Владимир Путин на мир.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше