Трамп перед переговорами с Зеленским вновь заявил о хорошей встрече с Путиным

Ранее президент США в интервью газете Time заявил об очень хороших переговорах с Россией по Украине. По его словам, Москва и Киев приближаются к соглашению по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, республиканец утвердительно ответил на вопрос издания о том, пойдет ли президент России Владимир Путин на мир.