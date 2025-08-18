Кошкин: делегация Украины взяла карту в Белый дом для обсуждения территорий

Украинская делегация взяла на встречу с президентом США Дональдом Трампом карту для обсуждения территориального вопроса. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.
«Госсекретарь Марк Рубио заявил о том, что будут обсуждаться вопросы безопасности Украины. А спецпредставитель Стив Уиткофф заявил о том, что будут обсуждаться территориальные проблемы. Так что карта является естественным инструментом и, конечно же, она будет использоваться. Теперь вопрос другого порядка. А что на картах нанесено и как они будут использоваться? Я, честно говоря, не исключаю альтернативные варианты, которые и являются некой основой сплоченности западных лидеров, которые бы хотели продолжать вести боевые действия», — сказал собеседник издания.
Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Американский лидер встретил главу киевского режима на крыльце.
Газета Washington Post сообщает, что на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.