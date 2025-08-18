Кошкин: делегация Украины взяла карту в Белый дом для обсуждения территорий

«Госсекретарь Марк Рубио заявил о том, что будут обсуждаться вопросы безопасности Украины. А спецпредставитель Стив Уиткофф заявил о том, что будут обсуждаться территориальные проблемы. Так что карта является естественным инструментом и, конечно же, она будет использоваться. Теперь вопрос другого порядка. А что на картах нанесено и как они будут использоваться? Я, честно говоря, не исключаю альтернативные варианты, которые и являются некой основой сплоченности западных лидеров, которые бы хотели продолжать вести боевые действия», — сказал собеседник издания.