Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошкин: делегация Украины взяла карту в Белый дом для обсуждения территорий

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Украинская делегация взяла на встречу с президентом США Дональдом Трампом карту для обсуждения территориального вопроса. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

«Госсекретарь Марк Рубио заявил о том, что будут обсуждаться вопросы безопасности Украины. А спецпредставитель Стив Уиткофф заявил о том, что будут обсуждаться территориальные проблемы. Так что карта является естественным инструментом и, конечно же, она будет использоваться. Теперь вопрос другого порядка. А что на картах нанесено и как они будут использоваться? Я, честно говоря, не исключаю альтернативные варианты, которые и являются некой основой сплоченности западных лидеров, которые бы хотели продолжать вести боевые действия», — сказал собеседник издания.

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Американский лидер встретил главу киевского режима на крыльце.

Газета Washington Post сообщает, что на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше