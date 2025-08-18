Трамп выдвинул неожиданный ультиматум Зеленскому

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить поддержку Украины, если «не будет соглашения». Об этом он высказался на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа.
Глава Белого дома заявил, что сегодня «будет либо соглашение, либо нет». И добавил, что «если нет, то поддержка Украины прекращается».
При этом Трамп ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Украины и о том, пошлет ли он американские войска на Украину. Он добавил, что, возможно, на эти вопросы ответит уже сегодня.
На вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, Зеленский не ответил. Однако допустил проведение президентских выборов на Украине, но только после окончания военных действий.
