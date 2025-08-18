Ричмонд
Трамп выдвинул неожиданный ультиматум Зеленскому

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить поддержку Украины, если «не будет соглашения».

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить поддержку Украины, если «не будет соглашения». Об этом он высказался на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа.

Глава Белого дома заявил, что сегодня «будет либо соглашение, либо нет». И добавил, что «если нет, то поддержка Украины прекращается».

При этом Трамп ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности Украины и о том, пошлет ли он американские войска на Украину. Он добавил, что, возможно, на эти вопросы ответит уже сегодня.

На вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, Зеленский не ответил. Однако допустил проведение президентских выборов на Украине, но только после окончания военных действий.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

