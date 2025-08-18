Ричмонд
Трамп уверен в возможности провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп выразил позитивное мнение относительно возможности проведения трёхсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Выступая перед журналистами в Белом доме, республиканец заявил о потенциале подобной дипломатической встречи.

«Я думаю, что, если сегодня все пойдёт хорошо, у нас будет трёхсторонняя встреча. И я думаю, что, когда мы это сделаем, у нас будет шанс положить конец войне», — заявил американский лидер.

Сегодня Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Если встреча пройдёт успешно, то уже 22 августа американский президент планирует устроить трёхсторонний саммит с представителями российской и украинской сторон.

