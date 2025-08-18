Трамп уверен в возможности провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

«Я думаю, что, если сегодня все пойдёт хорошо, у нас будет трёхсторонняя встреча. И я думаю, что, когда мы это сделаем, у нас будет шанс положить конец войне», — заявил американский лидер.
Сегодня Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Если встреча пройдёт успешно, то уже 22 августа американский президент планирует устроить трёхсторонний саммит с представителями российской и украинской сторон.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше